Destek kararı! Ödeme miktarı belli oldu

Destek kararı açıklandı. Ödenecek miktar belli oldu. Bakan Yanık duyurdu. Toplam 30 milyon lira kaynak ayrıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, selden etkilenen vatandaşlar için toplam 30 milyon lira kaynak ayrıldığını açıkladı.

Devlet eli ihtiyacı olan vatandaşlara uzanmaya devam ediyor. Yeni destek açıklaması duyurdu. 30 milyon lira kaynak ayrıldı. Bakan Derya Yanık sel felaketinden etkilenen Kastamonu ve Sinop 'a ilave kaynak gönderildiğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Yapılan hasar tespit çalışmaları sonrasında Kastamonu'ya 10 milyon lira, Sinop'a 10 milyon lira olmak üzere toplam 20 milyon lira ilave kaynak gönderiyoruz. Böylece bakanlık olarak selden etkilenen bölgelere gönderdiğimiz toplam destek 30 milyon lira oldu” dedi.

Bakan Yanık ayrıca , “Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler bir bütündür. Maddi olarak vatandaşlarımızın yanında olmanın yanı sıra psikososyal destek ekiplerimiz de 292 personel ile bölgede vatandaşlarımızın sıkıntılarına çözüm üretmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.