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Depremden zarar gören hayvanlar için destek hattı kuruldu! İşte veteriner telefon numaraları!

02 Kasım 2020 Pazartesi - 14:37 | Son Güncelleme : 02 11 2020 - 14:39

zmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde enkaz çalışmaları devam ediyor. İzmir'de enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalar devam ederken enkazdan apartman sakinlerinin evcil hayvanları da çıkarılıyor. Binaları hasar gören İzmirliler depremin olduğu ilk andan itibaren dışarıda beklerken depremzedelerin evcil hayvanları için destek hattı kuruldu. İşte Depremden zarar gören hayvanlar için yardım hattı başvurusu hakkındaki detaylar...


İzmir Veteriner Hekimler Odası koordinasyonunda, Türkiye Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi, Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği ve Royal Canin’in destekleri ile depremden zarar gören hayvanlar için fayda eksenli bir destek programı başlatıldı.
 
 
Depremde evleri yıkıcı hasar alan ve dışarıda konaklamak durumunda kalan vatandaşların talep etmeleri halinde, evcil hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanıyor.
 
DEPREMDEN ETKİLENEN HAYVANLAR İÇİN YARDIM HATTI
 
Depremden etkilenen İzmirli vatandaşlar, Türkiye Veteriner Hekimler Birliği, İzmir Veteriner Hekimler Odası ve Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği yetkili isimlerine 0 535 306 70 17 ve 0 532 252 69 85 numaralarından whatsapp mesajı ile destek talebinde bulunabilecek.
 
 

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