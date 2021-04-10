DenizBank harekete geçti ve hesabı olan herkesi çok yakından ilgilendiren yeni kararı duyurdu. Dev banka müşterilerini SMS ile bilgilendirdi. Denizbank'tan yapılan açıklamada "Değerli müşterimiz, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla, 12 Nisan Pazartesi itibarıyla şubelerimizdeki mesai saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:30 olarak değişmiştir. Bankacılık işlemlerinizi internet şubemiz, MobilDeniz, DenizKartim ve fastPay uygulamalarımızdan veya ATM'lerımızden gercekleştirebilirsiniz. Saglıklı gunler dileriz"
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DenizBank resmen duyurdu! Pazartesi başlıyor
10 Nisan 2021 Cumartesi - 17:31 | Son Güncelleme : 10 04 2021 - 17:31