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DenizBank resmen duyurdu! Pazartesi başlıyor

10 Nisan 2021 Cumartesi - 17:31 | Son Güncelleme : 10 04 2021 - 17:31

DenizBank harekete geçti ve kararı resmen duyurdu. Hesabı olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Dev banka, hesabı olan tüm müşterilerine yeni alınan kararı SMS yolu ile duyurdu. DenizBank'tan yapılan açıklamada 81 ildeki şubelerinin mesai saatlerinde değişiklik yapıldığı belirtildi. Yeni karar pazartesi uygulanmaya başlıyor.


DenizBank harekete geçti ve hesabı olan herkesi çok yakından ilgilendiren yeni kararı duyurdu. Dev banka müşterilerini SMS ile bilgilendirdi. Denizbank'tan yapılan açıklamada "Değerli müşterimiz, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla, 12 Nisan Pazartesi itibarıyla şubelerimizdeki mesai saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:30 olarak değişmiştir. Bankacılık işlemlerinizi internet şubemiz, MobilDeniz, DenizKartim ve fastPay uygulamalarımızdan veya ATM'lerımızden gercekleştirebilirsiniz. Saglıklı gunler dileriz"
 
 
 

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