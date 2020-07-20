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Deniz ve güneşin tadını çıkarttı!

Deniz ve güneşin tadını çıkarttı! Bodrum'da tatilde olan Seçkin Piriler, oyuncu arkadaşı Bensu Gürses ile Gündoğan’da ki Mare Beach’te görüntülendi.
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