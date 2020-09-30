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Deniz Akkaya hakkında verilen tedbir kararı kaldırıldı

İş insanı Efe Önbilgin, 10 yaşındaki kızının bikinili fotoğraflarının bir firmanın reklamında yer alması ve sosyal medyada paylaşılması üzerine; annesi Deniz Akkaya'ya karşı tedbir kararı aldırmıştı. Son duruşmada, verilen tedbir kararı mahkeme tarafından kaldırıldı. Akkaya, kızının fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşabilecek.

Deniz Akkaya hakkında verilen tedbir kararı kaldırıldı Efe Önbilgin'in 10 yaşındaki kızının bikinili fotoğraflarının bir markanın reklamlarında yer alması ve sosyal medyada paylaşılması üzerine annesi Deniz Akkaya'ya karşı açtığı davanın görülmesine devam edildi.
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