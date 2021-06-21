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Deniz Akkaya açıkladı! Aşk her an...
Manken, oyuncu ve sunucu Deniz Akkaya, herkeste farklı duygular uyandıran bir kadın. Kimine göre gelmiş geçmiş en güzel kadınlardan, kimine göre bir estetik abidesi. “Mükemmel anne” diyen de var, “kötü ebeveyn” diyen de... Kariyeri boyunca hep tartışmaların, polemiklerin konusu, hatta odağında oldu. Acaba evinde nasıl biri? Nasıl âşık oluyor? Pişmanlıkları var mı? İşte güzel mankenden samimi açıklamalar...