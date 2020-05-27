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Demokrasi ve Özgürlükler Adasında yapılan hukuksuz yargılamalarla ilgili video paylaşıldı

DHA |  27 Mayıs 2020 Çarşamba - 17:06 | Son Güncelleme : 27 05 2020 - 17:28

27 Mayıs 1960 darbesi sonrası Demokrasi ve Özgürlükler Adasında darbeciler tarafından yapılan hukuksuz yargılamalarla ilgili hazırlanan video Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşıldı.


Eski başbakanlardan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamıyla sonuçlanan yargılamaların yapıldığı Yassıada bugün, darbenin 60'ıncı yıldönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak açılıyor. Tören öncesi Cumhurbaşkanlığı tarafından Demokrasi ve Özgürlükler Adasında, 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası adada yapılan yargılamalarla ilgili bir video paylaşıldı. O videoda 1960 darbesi sonrası yapılan hukuksuz yargılamalarla, yaşananlar anlatıldı.

Demokrasi ve Özgürlükler Adasında yargılamaların yapıldığı salondan görüntülervideo için tıklayın

 

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Demokrasi ve Özgürlükler Adası 1960 darbesi hukuksuz yargılamalar
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