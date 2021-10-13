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Demet Şener'den Çağla Şıkel'in açıklamalarına destek!
Ünlü manken Çağla Şıkel'in geçtiğimiz günlerde yaptığı "Fakir insanla da beraber olurum" açıklamasına meslektaşı Demet Şener'den destek geldi. Nişantaşı'nda görüntülenen Şener, "Karşımızdaki insanın pusulasını araştırmıyoruz" ifadelerini kullandı.
Spor çıkışı Nişantaşı Citys'te objektiflere yansıyan ünlü model Demet Şener, formda ve fit olmanın sırrının doğal beslenme, spor ve tencere yemeklerinde gizli olduğunu anlattı.
Spor çıkışı Nişantaşı Citys'te objektiflere yansıyan ünlü model Demet Şener, formda ve fit olmanın sırrının doğal beslenme, spor ve tencere yemeklerinde gizli olduğunu anlattı.