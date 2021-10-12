CV nasıl hazırlanır? CV'de bulunması gereken şeyler nelerdir?

İş başvurusunda bulunmak için gerekli olan en önemli şey Cv'dir. Çünkü iş verenler, işe alacakları kişileri Cv'leri sayesinde tanırlar ve bilgi edinirler. Bu yüzden Cv hazırlarken oldukça dikkat edilmeli ve kesinlikle doğru bilgilere yer verilmelidir. Cv içerisinde kişi sadece kendinden bahsetmelidir.

Cv Nasıl Hazırlanır?

Cv hazırlamak hem çok basit hem de uğraştırıcı bir iştir. Çünkü burada istenen bilgiler özenle yazılmalıdır. Karşı tarafa aktarılacak bilgiler özenli cümleler ile anlatılmalıdır. Cv, iş verene karşı çizilecek imajın ilk ve en önemli adımıdır. Cv hazırlamak için hazır programlar kullanılabileceği gibi kendinizde sıfırdan bir Cv hazırlayabilirsiniz.

Cv hazırlamak için eğer hazır Cv kullanılacak ise istenen bilgileri girmek yeterlidir. Buraya artı bilgi başlıkları da düzenleme ile eklenebilir. Cv'ye, ad, soyadı, iletişim adresleri, eğitim durumu, iş tecrübesi, medeni hal ve askerlik durumu gibi bilgiler eklenerek hazırlanır. Bu başlıklar, işin durumuna göre ve kurum tarafından istenen bilgilere göre artırılabilir.

Cv'de Bulunması Gereken Şeyler Nelerdir?

Cv hazırlarken mutlaka bulunması gereken belirli ana başlıklar vardır. Bunlardan ilki kişinin adı, soyadı ve fotoğrafıdır. Bir diğer başlık ise dönüş sağlanabilmesi için iletişim adresleridir. Bir diğer bulunması gereken şey eğitim hayatıdır. Burada eğitim alınan okullar mutlaka verilmelidir. Ayrıca iş tecrübesi de Cv'de olmasi gerekenler arasındadır. İsteğe göre hobiler ve kendinizi anlatan bir tanıtım yazısına da yer verilebilir. Eğer iş hayatında gerekli ise bilinen yabancı diller, sahip olunan eğitim sertifikaları ve referanslara da Cv'de yer verilmelidir.

Cv'de Fotoğraf Bulunmalı mıdır?

Cv hazırlaken kişilerin aklına takılan sorulardan biri de fotoğraf konusudur. Cv'de fotoğraf bulunması, iş veren için bir artıdır. Çünkü işveren okuduğu bilgileri zihninde bir resimde canlandırmak ve ona göre görüşmeye çağırmak ister. Bu yüzden Cv'de fotoğraf bulunmalıdır. Ancak tabi ki bu kişinin isteğine de bırakılabilecek bir durumdur.

Cv Hazırlarken Yapılan Hatalar

Cv hazırlarken, kişiler bazen hataya düşmektedir. Bu durum Cv'de gereksiz kalabalığa ve vakit kaybına yol açmaktadır. Cv hazırlarken yapılan hatalardan ilki kişinin özet kısmına kendinden gereksiz bilgiler vermesidir. Bir diğer hatalı durumda eğer başvurulan alan ile çok alakasız bir yerde iş tecrübesi edinilmişse bu bilginin verilmesidir. Referanslar kısmının fazla görünmesi için, vasıflı vasıfsız herkesin yazılması yine yapılan hatalardandır. Ayrıca çok uzun Cv hazırlamak, kişiyi bilgili ve donanımlı biri olarak göstermez. Bu yüzden sayfalarca hazırlanan Cv'ler de hatalıdır.