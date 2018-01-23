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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

23 Ocak 2018 Salı - 21:10 | Son Güncelleme : 23 01 2018 - 21:53

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın canlı yayında konuşuyor.


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları şöyle: 
 
Zeytin Dalı Harekatı için diplomasi trafiği devam edecek. 
 
Rusya  ile pazarlık yapılmadı.
 
Suriye Kürtlerinin hakkını ilk Erdoğan korudu.
 
Görüşme talebi Trump'dan geldi
 
Ayrıntılar geliyor...

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Cumhurbaşkanlığı İbrahim Kalın
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