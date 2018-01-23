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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar
23 Ocak 2018 Salı - 21:10
| Son Güncelleme : 23 01 2018 - 21:53
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın canlı yayında konuşuyor.
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü
İbrahim Kalın
'ın açıklamaları şöyle:
Zeytin Dalı Harekatı için diplomasi trafiği devam edecek.
Rusya ile pazarlık yapılmadı.
Suriye Kürtlerinin hakkını ilk Erdoğan korudu.
Görüşme talebi Trump'dan geldi
Ayrıntılar geliyor...
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