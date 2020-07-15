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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın 15 Temmuz'u değerlendirdi

AA |  15 Temmuz 2020 Çarşamba - 1:12 | Son Güncelleme : 15 07 2020 - 1:12

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da düzenlediği darbe girişimine birçok ülkenin "bekle ve sonucu gör" yaklaşımıyla verdiği tepkinin, Türkiye'de büyük hayal kırıklığı yarattığını vurgulayarak, darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen halen NATO'daki bazı müttefiklerin, Avrupa'daki bazı kilit ülkelerin ve ABD'nin, yaşananların ciddiyetini anlamadığını söyledi.


Kalın, TRT World Forum tarafından çevrim içi düzenlenen "Dijital  Tartışmalar" programında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'nin iç ve  dış politikasındaki değişimi değerlendirdi.
 
Türk halkının, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında demokrasiyi,  özgürlüğü, hukuku ve seçilmiş hükümeti korumak için verdiği mücadeleye dikkati  çeken Kalın, "Halk, o gece ölmekten korkmadan sokağa çıktı." dedi.
 
Halkın demokrasiyi ve parlamentoyu korumak için gösterdiği cesaret  nedeniyle 15 Temmuz'un, Türkiye'nin siyasi tarihindeki dönüm noktalarından biri  olduğunu vurgulayan Kalın, "Herkes demokrasiyi savunmak için sokağa çıktı. Bence  bu, 15 Temmuz 2016 gecesi insanların darbe girişimi karşısında neden böylesi  büyük bir direniş gösterdiğine odaklanmamız gereken çok önemli bir sosyolojik  dönüşüm." diye konuştu.
 
Kalın, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, Türk halkının, tehdit nereden  gelirse gelsin kimseye özgürlüğünü ve ülkesini çalma hakkı tanımayacağının  görüldüğünü söyledi.
 
"Bazı ülkeler 'bekle ve gör' yaklaşımıyla sonucu bekledi"
 
Avrupa ülkelerinin ve ABD'nin, 15 Temmuz darbe girişimi karşısında  takındığı tutuma ilişkin bir soruya ise Kalın, "Birçok ülkenin, batının ve  dünyanın kalanının verdiği tepki büyük hayal kırıklığı yarattı. Öncelikle,  bazıları 'bekle ve gör' yaklaşımıyla, saatlerce, hatta günlerce sonucun ne  olacağını görmeyi bekledi. Bu durum, insanların kafasında 'kimin kazanacağını  bekledikleri' mesajını oluşturdu, bence halen de aynı mesajı veriyor. Allah  korusun, darbe girişimi başarılı olsaydı muhtemelen darbecilerle çalışacaklardı."  yanıtını verdi.
 
Kalın, böyle bir saldırı karşısında doğal olarak, dost ve  müttefiklerin, demokrasinin, anayasal düzenin ve hukukun korunması için verilen  mücadeleye sadece sözlerle değil, somut adımlarla destek olmasının beklendiğini  ancak 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bazı ülkelerin Türkiye'nin yanında  olmadığını dile getirdi.
 
 Bazı ülkelerin, darbe girişiminin başarısız olmasının ardından yurt  dışına kaçan FETÖ mensuplarının sınırları içinde barınmasına izin verdiğine  dikkati çeken Kalın, "Bu ülkeler, örneğin El-Kaide teröristleri için, DEAŞ  teröristleri için bunu yapmazdı. Ama ne yazık ki, bunu FETÖ mensupları için  yaptılar." diye konuştu.
 
Türkiye'nin PKK, DEAŞ, El-Kaide gibi terör örgütleriyle mücadelesine,  FETÖ ile mücadelenin de eklendiğini anlatan Kalın, Türkiye'nin, NATO'dan ve NATO  müttefiklerinden, bu terör örgütüyle mücadelesine destek vermelerini beklediğini  belirtti.
 
Kalın, "Bugün, darbe girişiminden 4 yıl sonra, NATO'daki bazı  müttefiklerimiz, Avrupa'daki bazı kilit ülkeler ve ABD, yaşananların ciddiyetini  ve neden almak zorunda olduğumuz tedbirlere başvurduğumuzu ne yazık ki anlamış  değil." değerlendirmesinde bulundu.
 
  ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin, kendi güvenliklerini tehdit eden  durumlarda aldıkları önlemleri hatırlatan Kalın, Türkiye'nin karşı karşıya  kaldığı darbe girişimi gibi bir durumda her ülkenin bu terör tehditini ortadan  kaldırmak için aynı kararlılıkta adım atacağını vurguladı.
 
Kalın, Türkiye'nin, müttefiklerinin ve komşularının karşı karşıya  kaldığı ulusal tehditleri son derece ciddiye aldığını ancak söz konusu  Türkiye'nin ulusal güvenliği olduğunda, aynı iş birliğini görmediğini belirtti.
 
 "ABD'ye 'kendinizi bizim yerimize koyun' diyoruz"
 
Türkiye'nin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den Türkiye'ye iade  edilmesi yönündeki talebine ilişkin bir soru üzerine Kalın, Türkiye'nin, FETÖ  hakkındaki delilleri ABD'ye sunduğunu ve bu süreci önceki ABD Başkanı Barack  Obama döneminden bu yana takip ettiğini hatırlatarak, bu durumun ve terör  örgütünün Türkiye aleyhinde her alanda yürüttüğü faaliyetlerin, ikili ilişkilere  de yansıdığını vurguladı.
 
Kalın, şunları kaydetti:
 
"(ABD'ye) Onlara her zaman, 'kendinizi bizim yerimize koyun' dedik.  Eğer sizin ülkenizde, ABD'de bir darbe girişiminde bulunulsaydı, bu girişim  başarısız olsaydı ve darbeyi düzenleyenler herhangi bir ülke seçin, Türkiye'ye,  Kanada'ya, Meksika'ya kaçsaydı ve ülkenize karşı faaliyetlerine bu size komşu  ülkelerden ya da Türkiye'den devam etseydi ne yapardınız? Hangi önlemleri  alırdınız? Eğer bir grup insan gelip ABD Kongresi'ni bombalasaydı ve bir başka  ülke bu insanları siyasi sığınma hakkı adına kabul etseydi ne gibi önlemler  alırdınız? Onların o ülkelerde kalmasına göz yumar mıydınız? 'Ne yapabiliriz ki,  onların kendi kanunları var, onları ikna edemeyiz' mi derdiniz? Hayır, onları  adalete teslim etmek için elinizden gelen her şeyi yapardınız."
 
  
 

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