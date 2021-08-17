Cumhurbaşkanlığı iletişim uzman yardımcısı alacak! Başvurular başladı!

12 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Uzman Yardımcılığı Ön Eleme Yazılı Sınavı başvuruları başladı. Adaylar 09 Ağustos – 20 Ağustos 2021 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi sınav ekranından yapabilecek. Peki, Cumhurbaşkanlığı İletişim Uzman Yardımcılığı başvurusu nasıl yapılır? Cumhurbaşkanlığı İletişim Uzman Yardımcılığı sınavı başvuru ekranı!

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

12 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Uzman Yardımcılığı Ön Eleme Yazılı Sınavı başvuruları 09 Ağustos – 20 Ağustos 2021 tarihleri arasında sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresinden yapılabilecek.

https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr sayfasında üyeliği olan adaylar, sisteme üye oldukları e-posta adresi ve kişisel şifreleri ile sisteme giriş yapabilirler. Sisteme ilk defa giriş yapan adayların öncelikle “Kayıt Ol” butonuna basarak üye olmaları gerekiyor.