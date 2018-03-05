Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeşilay Haftası'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Ülkemizin sağlıklı bir geleceğe sahip olması için her koldan çocuk ve gençlerimizi tehlikeye sürükleyebilecek bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek önemli bir vazifemiz, vatani görevimizdir”

