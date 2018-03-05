Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni havalimanının ilk resmi konuğu olacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk etabının 29 Ekim 2018'e yetiştirilmesine ilişkin herhangi bir sıkıntının olmadığını vurgulayarak, "Havalimanımız açılmadan önce sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı davet edeceğiz. Hem pisti kullanacağız hem de terminalimizde çok ciddi ilerlemeler var onu da yerinde inceleyeceğiz." dedi.

