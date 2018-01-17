Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kut'ül Amare' dizisinin tanıtımına katıldı

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile katıldığı "Kut'ül Amare" dizisinin tanıtımında, dizinin ilk bölümünün gösterimi gerçekleştirildi.

