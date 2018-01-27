Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'e yürüyeceğiz Allah'ın izniyle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin il kongresine katılmak üzere gittiği Kocaeli'de halka hitap etti. CHP'den Ege'deki adalara ilişkin yapılan eleştirilere yanıt veren Erdoğan, "CHP adaların faturasını AK Parti'ye kesiyor. Tarihi dosyalar hazırlatıyorum, Lozan dahil olmak üzere kim nerede neyi vermiş hepsini milletime anlatacağım. Kılıçdaroğlu'na sorarsan Lozan'da kazandığımızı söyler. Ondan sonra da adaların faturasını AK Parti'ye keser. Adaları siz verdiniz siz" ifadelerini kullandı.
Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin mesajlar da veren Erdoğan, şunları söyledi:
"BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEKSİNİZ"
Ey teröristler, siz bizim sınırlarımızı mı taciz ediyorsunuz? Ey imansızlar, siz bizim camilerimizi mi bombalıyorsunuz? Namaz kılarken şehit olanların bedelini ağır ödeyeceksiniz. Masum, mağdur, mazlum kardeşlerimizin şehadetinin bedelini ağır ödeyeceksiniz.
"KİRLİ ÇAMAŞIRLARINIZI ÇIKARACAĞIZ"
Bir tane cambaz var, ahlaken de maalesef siyasi ahlak itibarıyla adeta sıfırlanmış, kalkıyor ÖSO'ya 'terör örgütü' diyor. Bu ne anlayıştır. Ne terbiyeden muaf bir duruştur. O ÖSO ki şu anda benim Mehmedimle beraber arazide ve şu ana kadar 13 şehidi var. Peki siz kimle berabersiniz? Siz şu anda terör örgütleriyle berabersiniz. Siz PKK ile berabersiniz. Siz PKK ile el ele, kol kola gezenlerle İstanbul yürüyüşünü yapmadınız mı? Benim milletim sizi gayet iyi tanıyor. Sizin kirli çamaşırlarınızı daha meydana çıkaracağız.
ERDOĞAN ORADAN KONGREYE GEÇTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Zeytin Dalı Harekatına ilişkin, "Bu Afrin operasyonu var ya, işte bak millet aynen 15 Temmuz gibi şimdi de Afrin'e yürüyor." dedi.
"İhtiyaç olduğu halde beraber gideriz"
AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları üyelerinin 'Reis bizi Afrin'e götür' tezahüratları üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin'in kenar kıyılarına ben gittim. Komutana sordum, 'Ne durumdayız, ihtiyaç var mı?' 'Şimdilik henüz yok' dediler. Olduğu anda beraber gideceğiz." ifadelerini kullandı.
"Mehmedim, Mehmetçik'im Afrin'e yürüyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbimiz, 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak bilemezsiniz' buyuruyor. İşte bu müjdeye ulaşırcasına, bu müjdeye kavuşurcasına benim Mehmedim, Mehmetçik'im Afrin'e yürüyor, İdlib'e yürüyecek Allah'ın izniyle." şeklinde konuştu.
"Türkiye, öz kardeşlerinin feryatlarına nasıl kulaklarını tıkayabilir"
Erdoğan, "Afrika'nın en ücra köşelerinde insanların yaralarını sarmanın, dertlerine derman olmanın çabası içindeki bir Türkiye, öz kardeşlerinin feryatlarına nasıl kulaklarını tıkayabilir. Terör örgütleri dünyanın başka yerinde eylem yapınca her türlü müdahaleyi, her türlü kınamayı, her türlü tepkiyi hak ediyor da iş Suriye'ye gelince mi dokunulmazlık kazanıyorlar?" diye konuştu.