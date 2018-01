Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'e yürüyeceğiz Allah'ın izniyle

"İhtiyaç olduğu halde beraber gideriz"

AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları üyelerinin 'Reis bizi Afrin'e götür' tezahüratları üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin'in kenar kıyılarına ben gittim. Komutana sordum, 'Ne durumdayız, ihtiyaç var mı?' 'Şimdilik henüz yok' dediler. Olduğu anda beraber gideceğiz." ifadelerini kullandı.

"Mehmedim, Mehmetçik'im Afrin'e yürüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbimiz, 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak bilemezsiniz' buyuruyor. İşte bu müjdeye ulaşırcasına, bu müjdeye kavuşurcasına benim Mehmedim, Mehmetçik'im Afrin'e yürüyor, İdlib'e yürüyecek Allah'ın izniyle." şeklinde konuştu.

"Türkiye, öz kardeşlerinin feryatlarına nasıl kulaklarını tıkayabilir"

Erdoğan, "Afrika'nın en ücra köşelerinde insanların yaralarını sarmanın, dertlerine derman olmanın çabası içindeki bir Türkiye, öz kardeşlerinin feryatlarına nasıl kulaklarını tıkayabilir. Terör örgütleri dünyanın başka yerinde eylem yapınca her türlü müdahaleyi, her türlü kınamayı, her türlü tepkiyi hak ediyor da iş Suriye 'ye gelince mi dokunulmazlık kazanıyorlar?" diye konuştu.