Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'e yürüyeceğiz Allah'ın izniyle

"KİRLİ ÇAMAŞIRLARINIZI ÇIKARACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Zeytin Dalı Harekatına ilişkin, "Bu Afrin operasyonu var ya, işte bak millet aynen 15 Temmuz gibi şimdi de Afrin'e yürüyor." dedi.

"İhtiyaç olduğu halde beraber gideriz"

AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları üyelerinin 'Reis bizi Afrin'e götür' tezahüratları üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin'in kenar kıyılarına ben gittim. Komutana sordum, 'Ne durumdayız, ihtiyaç var mı?' 'Şimdilik henüz yok' dediler. Olduğu anda beraber gideceğiz." ifadelerini kullandı.

"Mehmedim, Mehmetçik'im Afrin'e yürüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbimiz, 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak bilemezsiniz' buyuruyor. İşte bu müjdeye ulaşırcasına, bu müjdeye kavuşurcasına benim Mehmedim, Mehmetçik'im Afrin'e yürüyor, İdlib'e yürüyecek Allah'ın izniyle." şeklinde konuştu.

"Türkiye, öz kardeşlerinin feryatlarına nasıl kulaklarını tıkayabilir"