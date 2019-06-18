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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

18 Haziran 2019 Salı - 21:41 | Son Güncelleme : 18 06 2019 - 21:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Yaşlıları Koruma Derneği'nin akşam yemeğinde konuşma yapıyor.


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