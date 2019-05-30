Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Türk adalet sistemini geleceğe taşıyacak tarihi nitelikte bir adım attık, Yargı Reformu Strateji Belgesini kamuoyu ile paylaştık.

Yargıya güveni perçinleyecek yegane faktör doğru ve adaletli kararlar verilmesidir.

(Yargı Reformu Strateji Belgesi) Ana gayemiz, yargının bütün tarafları için güven veren ve erişilebilir adalet sistemini tesis etmektir

Yeni Türkiye'yi kabullenme sorununun içeride olduğu gibi dışarıda da aşılacağına inanıyoruz.

Her imtihan aynı zamanda bir fırsattır. Türkiye'nin yolu hiç olmadığı kadar açıktır. Felaket tellallarına prim vermeyin.