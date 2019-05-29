Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yıl sonunda hizmete açacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

İstanbul'un fethinin 566. yıldönümünü idrak ediyoruz. İstanbul'un kapılarını İslâm'a açan Fatih Sultan Mehmet Han'ı selamlıyorum. 21 yaşındaki bir cihan hakanını yetiştiren AK Şemseddin Hazretleri'nin selamlıyorum. Resul-u Ekrem efendimizin 'o ne güzel ordudur' diye övdüğü Fatih'in kahraman askerlerini selamlıyorum.

İstanbul bundan tam 566 yıl önce fethedildi. 1453'e kadar kırılmayan İstanbul kilidini kırmak, 21 yaşında genç bir sultan olan İkinci Mehmed'e nasip oldu. İstanbul'a dair hesaplaşma tam 566 yıl hiç bitmedi, hiç eksilmedi. İstanbul'u kaybetmenin acısını tam 566 senedir içlerinden atamayanlar var.

Bugün Batı dünyasında adeta bir veba gibi yayılan ırkçılık akımının temel motivasyonlarından biri megaloideası ve onu temsil eden İstanbul'dur. Bugün coğrafyamızı kan ve gözyaşına boğan DEAŞ'çı canilerin hedefi yine bu şehirdir.

Yeni Zelandalı teröristin 'Ayasofya'yı minarelerden kurtaracağız' demesi asla tesadüf değildir. 566 yıl sönmeyen bir nefret ateşinin yansımasıdır. Gezi olayları sırasında bu şehrin duvarlarını 'Zulüm 1453 yılda başladı' diye kirletenler de aynı zihniyettir.

Hedefleri medeniyet değerlerimizi, Anadolu 'ya asıl kimliğini kazandıran Türk İslam mirasını bu topraklardan kazıyıp atmaktır. Minarelerden ezan sesi kesilene kadar bu hesaplaşma asla bitmeyecektir. İstanbul merkez-i düldan, yani dünyanın merkezidir. Bu şehre hizmet sadece Türkiye'ye değil dünyaya hizmet etmektir.

Temiz içme sularının bulunmadığı, çöp dağlarının patlayarak can aldığı, Haliç'in yanından geçmenin bile mümkün olmadığı bu şehri kısa sürede bu şehrin iftihar tablosu haline getirdik. İstanbul'a baktığında sadece rant gören, çıkar gören muhterislerin bu şehri yağmalamasının önüne geçtik. İstanbul'un çehresini değiştirdik. Peygamber efendimizin övdüğü bu şehri asıl kimliğine yeniden kazandırdık.