Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gece saatlerinde gittiği Eyüp Sultan’da türbe ziyareti gerçekleştirdi. Buradaki Eyüpsultan türbesine gerçekleştirdiği ziyarette okunan Kuran-ı Kerimi dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da eşlik etti. Okunan Kuran-ı kerim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla görüştükten sonra aracına binerek buradan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eyüp Sultan türbesine ziyaret
İHA | 23 Haziran 2019 Pazar - 1:52 | Son Güncelleme : 23 06 2019 - 1:52