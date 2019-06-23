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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eyüp Sultan türbesine ziyaret

İHA |  23 Haziran 2019 Pazar - 1:52 | Son Güncelleme : 23 06 2019 - 1:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gece saatlerinde Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti. Türbe ziyareti esnasında Kuran-ı Kerimi dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra vatandaşlar ile bir araya geldi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gece saatlerinde gittiği Eyüp Sultan’da türbe ziyareti gerçekleştirdi. Buradaki Eyüpsultan türbesine gerçekleştirdiği ziyarette okunan Kuran-ı Kerimi dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da eşlik etti. Okunan Kuran-ı kerim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla görüştükten sonra aracına binerek buradan ayrıldı.

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