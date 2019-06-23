Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eyüp Sultan türbesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gece saatlerinde Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti. Türbe ziyareti esnasında Kuran-ı Kerimi dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra vatandaşlar ile bir araya geldi.

