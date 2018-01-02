Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazına katıldı

PROGRAMINI DEĞİŞTİRDİ, CENAZEYE GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da programını değiştirerek 9 ay önce ziyaret ettiği Samet'i son yolculuğuna uğurlamak üzere Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii'ne geldi.