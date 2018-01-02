Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Mart 2017 tarihinde evinde ziyaret ettiği kas hastası Abdullah Samet Demir'in cenazesine katıldı. Tarabya Köşkü'nden çıkan Erdoğan, Sultanbeyli Abdurahman Gazi Cami'sine geçti. Erdoğan, hayatını kaybeden Abdullah Samet Demir'in ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına katıldı. Erdoğan Mart ayında Sultanbeyli'deki toplu açılış töreninin ardından davet üzerine Abdullah Samet Demir'i evinde ziyaret etmişti.
PROGRAMINI DEĞİŞTİRDİ, CENAZEYE GİTTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan da programını değiştirerek 9 ay önce ziyaret ettiği Samet'i son yolculuğuna uğurlamak üzere Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii'ne geldi.