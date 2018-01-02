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Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazına katıldı

DHA |  02 Ocak 2018 Salı - 16:31 | Son Güncelleme : 02 01 2018 - 17:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kas hastalığı sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki Abdullah Samet Demir'in Sancaktepe'deki cenaze namazına katıldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan,  11 Mart 2017 tarihinde evinde ziyaret ettiği kas hastası Abdullah Samet Demir'in cenazesine katıldı. Tarabya Köşkü'nden çıkan Erdoğan, Sultanbeyli Abdurahman Gazi Cami'sine geçti. Erdoğan, hayatını kaybeden Abdullah Samet Demir'in ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına katıldı. Erdoğan Mart ayında Sultanbeyli'deki toplu açılış töreninin ardından davet üzerine Abdullah Samet Demir'i evinde ziyaret etmişti.
 
PROGRAMINI DEĞİŞTİRDİ, CENAZEYE GİTTİ
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan da programını değiştirerek 9 ay önce ziyaret ettiği Samet'i son yolculuğuna uğurlamak üzere Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii'ne geldi.
 

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