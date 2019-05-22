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Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'i kutladı

AA |  22 Mayıs 2019 Çarşamba - 19:05 | Son Güncelleme : 22 05 2019 - 19:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e, 28 Mayıs 1918'de ilan edilen Cumhuriyet'in yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.


Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan,  Aliyev'e gönderdiği mesajında, dost ve kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlığını  yeniden elde ettikten sonra her alanda kazanılan büyük başarıların Türkiye için  de gurur kaynağı olduğunu ifade etti.
 
İlham Aliyev'in ileri görüşlü liderliği sayesinde Azerbaycan'ın bu  başarılarının artarak devam edeceğine inandığını belirten Recep Tayyip Erdoğan,  mesajında şu ifadelere yer verdi:
 
"(Bir millet, iki devlet) sloganıyla genişleyen stratejik ilişkimizi  daha da güçlendirmeye kararlı olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum.  Önümüzdeki dönemde de yakın iş birliğimizin, bölgemiz ve bölgemizin ötesinde  barış, refah ve istikrara önemli katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum.  Zatıalinize sağlık ve mutluluk, dost ve kardeş Azerbaycan halkına barış ve refah  dileklerini bir kez daha ifade ediyorum."

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