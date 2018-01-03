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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Acımayacağız

AA |  03 Ocak 2018 Çarşamba - 23:12 | Son Güncelleme : 03 01 2018 - 23:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadeleye ilişkin, "Hukuk içerisinde ne gerekiyorsa bugüne kadar ne yaptıysak, bundan sonra da onu aynen yapmaya devam edeceğiz. Acımayacağız. Acırsak acınacak hale geliriz. Onun için de sonuna kadar takip, takip, takip. Yolumuz bu." dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından  parti binasının balkonundan kendisini dışarıda bekleyen vatandaşlara hitap etti.
 
Soğuğa rağmen saatlerdir kendisini bekledikleri için vatandaşlara  teşekkür eden Erdoğan, "Sizin bu gayretiniz, sizin bu sabrınız inanıyorum ki  geleceğin Sarıyer'i için çok daha bizlere faydalı, aydınlık yarınları  getirecektir." dedi.
 
Bugün hem Sarıyer İlçe Teşkilatının yeni hizmet binasını görmek hem de  "hayırlı olsun" demek, gerek ana kademe, gerek kadın kolları, gerekse gençlik  kolları ile bir arada olmak istediklerini, kendilerine neler yapacaklarını  anlattıklarını söyledi.
 
"Rabia"nın unutulmaması gerektiğini dile getiren Erdoğan, "Rabiamız  nedir? Tek millettir. Nedir? Tek bayraktır. Nedir? Tek vatandır. Nedir? Tek  devlettir. Niçin tek millet diyoruz? Çünkü bizi bölmek, parçalamak istediler. Biz  Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkesiyle, Gürcüsüyle, Arabıyla, Alevisiyle,  Sünnisiyle tek milletiz. Bizi bölemeyecekler." diye konuştu.
 
Tek bayrak vurgusu yapan Erdoğan, şunları kaydetti:
 
"Bayrağımızın rengi şehidimizin kanının rengidir. Hilal  bağımsızlığımızın ifadesidir. Yıldız, şehitlerimizin ta kendisidir. Bayrağımıza  eş bayrak yok. Üç, tek vatan. 780 bin kilometreyle tek vatan. Vatanımızı da  bölemeyecekler. 'Yok Güneydoğu'da şöyle, Doğu'da böyle'. Avucunuzu yalarsınız. Ne  oldu? Çukurlar açtılar, öyle mi? 'Yok Kato'ya çıkamazsınız' dediler. 'Gabar'a  çıkamazsınız' dediler. 'Tendürek'e çıkamazsınız' dediler. Şu anda askerimiz de,  polisimiz de, güvenlik korucularımız da, jandarmamız da hep birlikte yeri geldi  Gabar'da oldular, Cudi'de oldular, Kato'da oldular, Kandil'de oldular ve o  çukurları onlara mezar yaptılar. Ne dedik? 'F-16 oluruz helikopterlerimizle  beraber onların başına başına ineriz'. Dört tek devlet. Neymiş paralel devletmiş.  Ne oldu? Nerede o paralel devletin başındakiler? Kimisi Pensilvanya'da, kimisi  Almanya'da, kimisi şurada, kimisi burada ama büyük bir kısmı da nerede? Şu anda  cezaevindeler."
 
 
"Mart yerel seçimleri biliniz ki Kasım 2019'un işaret fişeğidir"
 
Hukuk içerisinde ne gerekiyorsa bu güne kadar ne yaptılarsa, bundan  sonra da onu aynen yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları  söyledi:
 
"Acımayacağız. Acırsak acınacak hale geliriz. Onun için de sonuna  kadar takip, takip, takip. Yolumuz bu. Benim sizden bir ricam var. Bir olacağız,  iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.  Şimdi önümüzde 14 ay var. 14 ay sonra biliyorsunuz Mart 2019 yerel seçimleri var.  Ama mart yerel seçimleri biliniz ki Kasım 2019'un işaret fişeğidir. Orada ne var?  Parlamento seçimi var. Ne var? Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Bunlara hazır mıyız?  Çok çalışacağız. Sarıyer'de önce yerel seçimi almaya hazır mıyız? Bu azminizi  hiçbir zaman kaybetmeyin. Ben sizleri bu duyguların içerisinde en kalbi duyguyla  selamlıyorum. Gecemiz kutlu olsun, geleceğimiz aydınlık olsun."
 
Konuşmasının ardından, vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi  gösterisinde bulundu. Bunun üzerine, vatandaşların yanına gelerek onlarla sohbet  eden Erdoğan, daha sonra aracına bindi. Hareket eden aracın önünü, bir süre sonra  genç bir kız ve annesi kesti. Erdoğan, anne ve kızıyla bir süre görüştükten sonra  buradan ayrıldı.
 
Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı  Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve AK  Parti İl Başkanı Selim Temurci de eşlik etti.

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