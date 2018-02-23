Cumali Akgül kimdir? (Survivor 2018 Gönüllüler)

Survivor 2018 yarışmasının ilk konseyinde gitmesi yönünde adı söylenen yarışmacılar arasında yer alan Cumali Akgül dikkat çeken isimlerden biri... Peki Cumali Akgül'ün nasıl bir hayatı vardır? İşte ayrıntılar...
CUMALİ AKGÜL KİMDİR?
Cumali Akgül Iğdır doğumlu ve 32 yaşındadır. Evli ve dört çocuk babası olan Cumali Akgül Survivor 2018 Gönüllüler takımının ilk yarışmacısıdır. Daha önce defalarca Survivor’a başvuru yapan ancak kabul edilmeyen Akgül, Iğdır’dan İstanbul’a 50 günlük yürüme serüveninden sonra “hayallerinizi bırakmayın inancın sonu başarıdır.” Sloganı ile gündeme oturdu.