Cumali Akgül kimdir? (Survivor 2018 Gönüllüler)

Cumali Akgül kimdir? Sorusunun yanıtı gündemde sıkça araştırılıyor. Survivor 2018 Gönüllüler takımında yarışan Cumali Akgül adadaki diğer yarışmacılarla olan polemikleriyle gündeme geldi. İşte Cumali Akgül'ün merak edilen hayatı...

Survivor 2018 yarışmasının ilk konseyinde gitmesi yönünde adı söylenen yarışmacılar arasında yer alan Cumali Akgül dikkat çeken isimlerden biri... Peki Cumali Akgül'ün nasıl bir hayatı vardır? İşte ayrıntılar...

CUMALİ AKGÜL KİMDİR?