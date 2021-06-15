Covid 19 aşı randevu alma! Aşı randevusu nereden alınır? E-nabız, e devlet (MHRS) ve telefon ile koronavirüs aşı randevusu oluşturma

Aşılama süreci tüm hızıyla devam ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada "SGK kayıtlı tüm çalışanlar yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun" diyerek, SGK kayıtlı tüm çalışanları aşı olmaya çağırdı. Aşı randevusu nereden alınır? E-nabız, e devlet (MHRS) ve telefon ile koronavirüs aşı randevusu oluşturma...

SGK kayıtlı tüm çalışanlara Covid-19 aşı randevusu yarın açılıyor. Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun” ifadelerini kullandı. Bakan Koca’nın yaptığı aşı açıklamasının ardından bakanlığı resmi sitesi çöktü. Randevu almak için ‘mhrs.gov.tr’ye girmek isteyen vatandaşlar, siteye ulaşamadı. Kısa süreli hatanın ardından aşı randevusu alınmaya devam ediliyor.

Aşı randevusu nereden alınır?

Aşı randevusu alabilmek için öncelikle kişinin Covid-19 aşısı için aşı grubunda olup olmadığını sorgulaması gerekiyor. Aşı sorgulamasını e-Nabız hesaplarına girerek “Covid-19 aşı durumunu sorgula” sekmesi altından kolaylıkla yapabilirken, aralarında boşluk bırakarak AŞI, T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023'e kısa mesaj atarak da aşı sırasının size gelip gelmediğini sorgulayabilirsiniz. Bu basamağın tamamlanmasının ardından aşı randevusunu e-Nabız üzerinden MHRS'ye bağlanarak ya da MHRS web, mobil uygulamalarını kullanarak ya da ALO182 hattını arayarak alabilirsiniz.

Randevu bilgileri hem e-Nabız'da hem de vatandaşın cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.

Bu aşılama hızıyla 2 ay sonra Türkiye normal hayata geçer

Ülke genelinde koronavirüs vakalarında düşüş devam ederken, Sağlık Bakanlığı aşılama hızında günlük yaklaşık 600 bin doza ulaşıldığını açıkladı.

Uzmanlar da "Aşılama hızını biraz daha arttırırsak iki ayda normal hayata geçeriz" diyerek vatandaşlara "Aşınızı olun" çağrısı yaptı.

Son günlerde hızlanan aşılamanın günlük 600 bin sınırına dayanması üzerine değerlendirmelerde bulunan uzmanlara göre, aşı çalışmaları bu hızla devam ederse, Türkiye iki ay içinde rahatlar ve sonbaharda normal hayatına geri döner.

"Yeni varyant çıkmasını önler"

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberinde görüşlerine yer verilen Ankara Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, "Türkiye aşılama hızını arttırdı ancak ülke aşılama kapasitesinin 600 binin üzerinde olduğunu düşünüyorum. Toplumsal bağışıklığın oluşması için toplumun yüzde 70-80’inin aşılanması gerekiyor. Aşılama hızını biraz daha arttırır ve günlük 1 milyona çıkarsak iki ayda bu iş biter. Bu durum Türkiye’ye özgü yeni varyantlar ortaya çıkmasına da engeller" dedi.

"Yeni vakalar çok azalacak"

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Barış Otlu ise şunları kaydetti:

Ülkemizde aşılama programı kapsamında kullanılan tüm aşılar, gerekli güvenlik testlerinden geçirilmektedir. Gelişebilecek yan etkiler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Uygulanmakta olan aşı programına destek vermek, pandemi ile yapılan mücadelenin başarısı açısından çok önemlidir. Alınan önlemlerle ve giderek yaygınlaşan aşılama ile yıl sonuna kadar alışmış olduğumuz normal düzenimize dönebileceğimizi düşünüyorum.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık da şu görüşleri dile getirdi:

Günde 1 milyon doz aşı uygulanması durumunda temmuz ayı sonuna kadar toplumsal bağışıklık hedefine erişiriz. Sonbaharda ise eski normalimize dönebiliriz. Elbette bu, aşı tedarikinde sorun kalmamasına ve insanların aşı olmak konusundaki uyumuna bağlı. Toplumun en az yüzde 60’ı aşılandığında hastalık ‘salgın’ formundan çıkıp az sayıda enfeksiyon vakası olarak görülmeye, artık toplumu ciddi şekilde etkilememeye başlayabilir. Elbette bu süreçte aşı olmamış kişiler için risk devam edecektir.

"Randevularda doluluk oranı yüzde 99"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın ise, "Aşı tedariki arttığı için Sağlık Bakanlığı hızlı biçimde toplumun tüm kesimlerini aşılamaya çalışıyor. Randevuların doluluk oranlarının yüzde 99’a çıktığı açıklandı. Artık aşı kuyrukları oluşuyor. Günde yarım milyon kişi aşılanırsa temmuzun ortasına kadar 50-60 milyon kişiye en az bir doz aşı uygulanmış olacak. Yani bu hızla giderse sonbahara girerken toplumda istenilen ölçüde en az iki doz aşı yapılmış kişi sayısına ulaşılacak. Bu durum da çok düşük sayıda yeni vaka görülmesini sağlar. Bu nedenle ısrarla söylemek istediğim konu, kapalı mekanlarda ve pazar yerleri, alışveriş merkezleri, sokaklar gibi kalabalık yerlerde maske ve mesafe kurallarına uyulması gerektiği" açıklamasını yaptı.

Akın şöyle devam etti:

Hava sıcaklığının artması virüsün bulaşma ihtimalini azaltmaz. Ancak bu mevsimde insanlar açık alanlarda daha çok bulunduğu için yakın temas olasılığı düşer, hastalığın bulaşma ihtimali de bu nedenle azalır. Hem aşılama hızının artması hem de mevsimsel avantajlar nedeniyle vaka sayılarındaki düşme toplumda sosyal aktivitelerin yaşanmasında bir rahatlık sağlayacaktır. Ancak bu rahatlık hastalığın ortadan kalktığı anlamına gelmeyecek. Tedbirlerin gevşetilmesi kontrollü olmalıdır. Temmuzun ikinci yarısından sonra mesafe ve maske kurallarına dikkat edilerek her türlü sosyal aktivite yapılabilir. Sonbahara girerken tedbirler yeniden gözden geçirilecektir.