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Çorum'daki Kırkdilim Tünelleri'nde ikinci ışık görüldü

AA |  24 Eylül 2020 Perşembe - 18:10 | Son Güncelleme : 24 09 2020 - 18:10

Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasında yer alan Çorum'da yaklaşık 670 milyon liralık yatırımla inşa edilen Kırkdilim Tünelleri'nde ikinci ışık görüldü.


Çorum'u Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlayan, aynı  zamanda da Sinop'tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Çorum, Yozgat, Kayseri Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan kuzey-güney aksının önemli bir parçasını  oluşturan yolun kısaltılması ve kolayca aşılabilmesi için Karayolları 7. Bölge  Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında çalışmalar devam ediyor.
 
Adını güzergah üzerindeki 40 virajdan alan Kırkdilim'de büyük bölümü  sarp kayalıklar ile uçurum arasında yer alan yaklaşık 10 kilometrelik yolda,  uzunlukları 1553, 1149 ve 1389 metre olmak üzere üç tünel yapılıyor.
 
En uzun tünelde ikinci ışık görüldü
 
Uzunluğu 1553 metre olan T3 tünelinin dönüş istikametinde ışığın  görülmesi dolayısıyla tören düzenlendi.
 
Vali Mustafa Çiftçi'nin telsizle tünelin diğer tarafındaki işçilere  talimat vermesinin ardından son bölüm, iş makinesiyle açıldı.
 
Işığın görülmesini Vali Çiftçi ve beraberindekiler alkışlarla  karşıladı. Tünelin açılmasıyla diğer taraftan çıkan işçilerden biri, elindeki  Türk bayrağını Vali Mustafa Çiftçi'ye teslim etti. Vali Çiftçi, bayrağı üç kere  öpüp, alnına koydu.
 
 
"Sürücüler daha az yakıtla daha konforlu şekilde Kırkdilim'i  geçecek"
 
Çiftçi, gazetecilere, T3 tünelinde ilk ışığın temmuzda görüldüğünü  hatırlattı.
 
Tüneldeki ikinci ışığı görmenin heyecanını yaşadıklarını belirten  Çiftçi, "İnşallah bundan sonra T2 tüneli var. Onun için de aralık ayı içinde bu  şekilde bir program düzenleyeceğiz." dedi.
 
Kırkdilim bölgesindeki tünellerden T3 tüpünün uzunluğunun 1553 metre,  T2 tünelinin 1149 metre, T1 tünelinin ise 1389 metre uzunluğa sahip belirten  Çiftçi, "Yani 4091 metrelik iki tüpü düşünürsek, yaklaşık 8 kilometrelik tünel  uzunluğundan bahsediyoruz. 2021 yılının sonunda hizmete açılması planlanıyor.  Bittiğinde sürücülerimiz gayet emin ve konforlu şekilde, aynı zamanda daha az  yakıt harcayarak Kırkdilim bölgesini rahatlıkla geçmiş olacak." diye konuştu.
 
Projenin toplam maliyetinin 670 milyon lira civarında olduğunun altını  çizen Çiftçi, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bu kadar büyük ve  önemli bir yatırım ancak devlet gücüyle yapılabilirdi. Bütün yatırımların  arkasında iradesi olan muhterem Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma ve Altyapı  Bakanımıza teşekkür ediyorum. Tünellerin hayırlı olmasını temenni ediyorum."  ifadesini kullandı.
 
AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol  Kavuncu da Kırkdilim Tünelleri'nin Cumhuriyet tarihi boyunca Çorum'a yapılan en  büyük yatırımlardan olduğuna dikkati çekerek, çalışmaların tamamlanmasıyla bölge  halkının konforlu ulaşıma kavuşacağını kaydetti.
 
Törene Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Laçin Kaymakamı Emine  Karataş, bazı ilçelerin belediye başkanları ile müteahhit firma yetkilileri  katıldı.
 

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Karadeniz Bölgesi Çorum Kırkdilim Tünel
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