Çok sayıda muvazzaf asker gözaltına alındı

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün Jandarma Genel Komutanlığı içindeki kripto askerlerin yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütsel faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen 9 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Erzincan merkezli Ankara, Balıkesir, Muğla, Şırnak, Karaman, Burdur, Çorum illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, subay, astsubay ile uzman çavuşlardan oluşan 8 askeri personel gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise arandığı belirtildi.
Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramada, bazı bilgisayarlar ile dokümanlara el konuldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.