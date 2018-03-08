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Çok sayıda muvazzaf asker gözaltına alındı

AA |  08 Mart 2018 Perşembe - 19:39 | Son Güncelleme : 08 03 2018 - 19:39

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Erzincan merkezli düzenlenen operasyonda, 8 muvazzaf asker gözaltına alındı.


Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün Jandarma Genel Komutanlığı  içindeki kripto askerlerin yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma  çerçevesinde, örgütsel faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen 9 muvazzaf asker  hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
 
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri  koordinesinde Erzincan merkezli Ankara, Balıkesir, Muğla, Şırnak, Karaman Burdur, Çorum illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
 
Operasyonda, subay, astsubay ile uzman çavuşlardan oluşan 8 askeri  personel gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise arandığı belirtildi.
 
Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramada, bazı bilgisayarlar ile  dokümanlara el konuldu.
 
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Erzincan İl Emniyet  Müdürlüğüne getirildi.
 
  

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