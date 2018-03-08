Çok sayıda muvazzaf asker gözaltına alındı

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün Jandarma Genel Komutanlığı içindeki kripto askerlerin yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütsel faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen 9 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Balıkesir, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Erzincan merkezli Ankara Muğla , Şırnak, Karaman Burdur , Çorum illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, subay, astsubay ile uzman çavuşlardan oluşan 8 askeri personel gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise arandığı belirtildi.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramada, bazı bilgisayarlar ile dokümanlara el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.