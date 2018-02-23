Çok sayıda askere ağırlaştırılmış müebbet

FETÖ'nün darbe girişiminde, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında eğitim gören 700 Harbiyeli öğrenciyi darbecilere destek için Ankara'ya götürmeye çalıştıkları iddiasıyla yargılanan 27 sanıktan 5'ine ağırlaştırılmış müebbet, 7'sine de müebbet hapis cezası verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında eğitim gören 700 Harbiyeli öğrenciyi darbecilere destek için Ankara 'ya götürmeye çalıştıkları iddiasıyla yargılanan 27 sanıktan 5'i ağırlaştırılmış müebbet, 7'si de müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuklu yargılanan sanıkların 10'u ile tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve sanık yakınları hazır bulundu.

Tutuklu sanıklar eski Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı tümgeneral Metin Akkaya, eski Kurmay Başkanı albay Devran Çetinkaya, eski Bölük Komutanı yüzbaşı Salih Kolcu ve eski Personel Şube Müdürü Ali Akpınar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya dahil oldu.

Duruşmada Mahkeme Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı kararı açıkladı.

Sanıklardan Akkaya, Çetinkaya, Kolcu, Akpınar ile eski binbaşı Süleyman Tezel, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"ten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mustafa Kayar, Gökhan Açıkgöz, Ömer Faruk Kasım, Abdullah Burak Yükselen, Yasin Öztoprak, Osman Ceran ve Şahin Köse'ye yine "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"ten müebbet hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti 14 sanığın beraatine, tutuksuz yargılanan sanıklardan Mehmet Şirin C'nin dosyasının ayrılmasına karar verdi.