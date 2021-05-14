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Çok Güzel Hareketler 2 yeni fragmanı yayında!

14 Mayıs 2021 Cuma - 17:49 | Son Güncelleme : 14 05 2021 - 17:49

ÇGH 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle Kanal D’de!


Çok Güzel Hareketler 2 85. bölüm fragmanı yayında! Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle Kanal D’de!
 

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