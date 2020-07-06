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Çok Akustik'te müzik ziyafeti!

06 Temmuz 2020 Pazartesi - 16:12 | Son Güncelleme : 06 07 2020 - 16:12

Müzisyen Ercan Saatç'nin kendi evinde konuk ettiği Berkay’ın seslendirdiği parçalardan biri ise “İnanırım” oldu.


Müzisyen ve yapımcı Ercan Saatçi’nin sunuculuğunu yaptığı, her bölümde ayrı bir ünlü ismi evinde ağırladığı programın son bölümüne pop müziği sevilen ismi Berkay konuk oldu.
 
 
Müzisyen Ercan Saatçi ve Berkay sevilen şarkıları seslendirerek adeta müzik ziyafeti yaşattı.
 

 

Müzisyen Ercan Saatç'nin kendi evinde ünlü sanatçıları konuk ettiği Çok Akustik programının bu haftaki konuğu olan Berkay, Saatçi’yle birlikte “Yıkıla Yıkıla” parçasını seslendirdi.

Berkay ekibiyle birlikte Saatçi için özel bir parça seslendirdi.
 

 
 
 
 

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