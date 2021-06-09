Çocuğunuzun sosyal becerilerini geliştirecek yöntemler!

Değerli anne ve babalar, sosyal beceriler 21. yüzyılın vazgeçilmez becerileri olarak literatürde yerini almış bulunmaktadır. Peki, bizler evlatlarımızın sosyal becerilerini nasıl geliştirebiliriz? Öncelikli olarak onlara çok değerli sorular sormalıyız. Hangi sanat dalından ve spor dalından hoşlanıyor? Temel bilimlerde matematikten mi, fenden mi, sosyal bilgilerden mi keyif alıyor? İkinci olarak özgüvenlerinin asla düşmemesi için onlara olan eleştirilerimizi yalnızken, övgülerimizi ise topluluk içinde yapılmasına itina göstermeliyiz. Bu özen, özgüvenlerini ve dolayısıyla sosyal becerilerini çok etkilemektedir. Çocuklarımıza bu fırsatları sağlayacak ortamlar ve imkanlar hazırlamalıyız. Bunları yapmazsak çocuğumuzun dramaya, enstrümana ya da herhangi bir sanata olan ilgisini net bir şekilde görme imkanımız olmaz. Çocuklarımızın sosyal becerilerinin en üst seviyesine ulaşması dileğimle.