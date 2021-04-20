Çoban dede türbesi nerede? Çoban dede türbesi hikayesi nedir, Çoban dede türbesi kimdir?

Adana'da Çoban Dede Türbesi içinde çekip, sosyal medyada paylaştığı video ile Ramazan ayında İslami değerlerle alay eden şüpheli gözaltına alındı. Çoban dede türbesi nerede, Çoban dede türbesi hikayesi nedir?

Sosyal medyada bir kişi Ramazan ayında dini hassasiyetleri alaya alacak şekilde Çoban Dede Türbesi içerisinde Tiktok videosu çekti. Tepki çeken görüntülerin ardından H.Ş. adlı kişi, gözaltına alındı. H.Ş.'nin sorgusu tamamlandıktan sonra Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216'ncı maddesi gereği "Dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

ÇOBAN DEDE TÜRBESİ KİMDİR?

Doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen Çoban Dede’nin 17.yy. da yaşadığı tahmin edilmektedir. O tarihlerde şimdiki Seyhan barajının bulunduğu araziye hakim bir tepede mezarı bulunan Çoban Dede’nin veli bir zat olduğu barajın yapıldığı yıllarda anlaşılmıştır.

Çoban Dede’nin kabrinin bulunduğu alan çalılık bir araziden ibaretmiş. Oradaki çakılları almak için harfiyat çalışmasına başlanınca, dozerin kepçesi kabrin olduğu kısımda kırılmış bu defalarca tekrarlanmasına rağmen bir türlü sonuca ulaşılamamış.

ÇOBAN DEDE TÜRBESİ NEREDE?



Çobandede Türbesi, Seyhan ilçesine bağlı Karslı köyünde, Baraj gölü kıyısındaki bir tepe üzerindedir. Türbenin ne zaman yapıldığı bilinmemektedir.