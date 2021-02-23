Clubhouse davetiyesi aldığınızda bir kere daha düşünün!

Clubhouse davetiyesi aldıysanız bir kere daha düşünün. Son günlerin popüler uygulaması Clubhouse skandal olarak nitelendirilebilecek açık ile ilgili açıklama yaptı. Clubhouse tarafından yapılan açıklama ile birlikte Clubhouse uygulamasındaki konuşmaların başka bir sitede yayınlanabildiği ortaya çıktı. Peki, Clubhouse nedir, ne işe yarar? Clubhouse hesabı nasıl silinir? Clubhouse uygulamadaki açık ne? İşte Clubhouse ile ilgili merak edilenler...

Popüler sesli sosyal medya uygulaması Clubhouse'da skandal bir açık tespit edildi. Son günlerde Clubhouse davetiyesi için pek çok kişi araştırma yaparken bir anda popüler olan uygulama ile ilgili Clubhouse'dan açıklama geldi.

Clubhouse uygulamadaki konuşmaların başka bir sitede yayınlanabilmesini sağlayan bir açığın varlığını kabul etti. Sohbet odalarında konuşmaların kaydı alınmadığı için sıklıkla tercih edilen Clubhouse tedirginlik yarattı.

Kullanıcıların sohbet odalarına girerek dinlediği ve konuştuğu uygulama, görüşmelerin ses kaydı alınmıyor ve konuşulanların canlı bir şekilde dinlenmesi gerekiyor.

SİBER GÜVENLİK ARAŞTIRMACILARI ORTAYA ÇIKARDI!

Fakat ABD 'li siber güvenlik araştırmacıları, bir kullanıcının sohbet odalarındaki konuşmaları başka bir sitede yayınlayabildiğini ortaya çıkardı.

Bu açığı kabul eden Clubhouse ise söz konusu kullanıcının hesabını kapattıklarını ve bunun bir daha yaşanmaması için yeni önlemler aldıklarını açıkladı.

BİR KULLANICIDAN KAYNAKLANDIĞINI SÖYLEMİŞLERDİ!

Olayı ilk olarak Stanford Üniversitesi İnternet Gözlemevi fark etmişti. Gözlemevinin açıklamasının ardından Clubhouse'un teknoloji biriminin başında bulunan David Thiel, bunun bir hackleme veya güvenlik açığı değil bir kullanıcının kullanıcı sözleşmesini ihlal etmesi olduğunu söylemişti.

CLUBHOUSE NEDİR?

Davet sistemi ile çalışan clubhouse son günlerin en popüler uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Yalnızca iOS kullanıcılarının davet sistemiyle kullanabildiği Club house Alpha Exploration Co. yazılım şirketi tarafından geliştirilmiş, sesli sohbet odaları aracılığıyla etkileşim imkanı sunan bir sosyal ağ platformudur. Aynı zamanda uygulamayı kullanan bir kullanıcıdan davet almak üye olmanın şartları arasında yerini alıyor

CLUBHOUSE NASIL KULLANILIR?

Clubhouse uygulaması sohbet odaları üzerinden kullanıcılarına sesli etkileşim imkanı tanıyor.

Konu başlığına göre kurulan sohbet odalarında kullanıcılar, sohbet yöneticisinden izin aldıkları taktirde sohbete dahil olabiliyor, ya da sadece dinleyici olarak da sohbete katılabiliyor.

Clubhouse uygulamasında, Twitter Facebook ve Instagram 'dan farklı olarak yazılı mesajlaşma, görüntülü konuşma, gönderi ya da fotoğraf paylaşımı yapılmıyor.

Uygulama şimdilik sadece iOS kullanıcılarına sunuluyor.

CLUBHOUSE HESABI NASIL SİLİNİR?

İşlemi yapabilmek için telefon veya bilgisayardan https://app.clubhouse.io adresi ile bağlantı kurulması gerekiyor. Sonrasında hesaba giriş yapılarak sol üst kısımda bulunan profile tıklanması ve ayarlar (settings) menüsüne girin. Ayarlarda bulunan hesabı sil (Delete Account) tıklayın. Sonra gelen bildirime onay verin. Onay işlemi sonrasında hesabınız silinecektir.