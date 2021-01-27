Gazetevatan.com » Magazin » Cinsiyet değiştiren Elliot Page boşanma davası açtı
Cinsiyet değiştiren Elliot Page boşanma davası açtı
Kanadalı oyuncu Ellen Page, trans birey olduğunu açıklayarak ismini Elliot Page olarak değiştirmişti. Geçtiğimiz yıl aralık ayında cinsiyet değiştirerek erkek olduğunu duyuran oyuncu, şimdi de iki yıllık eşine boşanma davası açtı.
Rol aldığı 'Juno' adlı filmle adını geniş kitlelere duyuran Ellen Page, Aralık 2020'de cinsiyet değiştirip erkek olduğunu ve bundan böyle Elliot Page adını aldığını açıklayarak tüm dünyanın ilgisini üzerine çekmişti.
Rol aldığı 'Juno' adlı filmle adını geniş kitlelere duyuran Ellen Page, Aralık 2020'de cinsiyet değiştirip erkek olduğunu ve bundan böyle Elliot Page adını aldığını açıklayarak tüm dünyanın ilgisini üzerine çekmişti.