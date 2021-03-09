CHZ coin nedir? CHZ (Chiliz) coin yükselir mi, Chiliz coin yükselişi devam eder mi?

Kripto paralar arasında alt coinler seviyesinde yer alan CHZ (chiliz) dün yakaladığı ivme ile araştırılan coinler arasında yer almayı başardı. Değerini bir haftada üçe katlayan Chiliz (CHZ), yeni haftada rekor tazeledi ve piyasadaki değerini tarihte ilk kez 1 milyar dolar üstüne taşıdı. Birçok borsada 0,23 doların üstüne çıktı. Böylelikle CHZ fiyatı, 30 gün içerisinde 10 kat yükseldi. Spor kulüpleri ile yaptığı ortaklıklar ile bilinen CHZ (chiliz) coin nedir, soruları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki CHZ (chiliz) coin nedir, yükselişine devam eder mi? CHZ coin yükselir mi?

CHZ (chiliz) coin nedir sorusuna yanıt aranıyor. Yaşadığı yükselişle tüm zamanların rekorunu kıran CHZ (chiliz) coin kripto para takipçilerinin ilgilini çekti ve hakkında yapılan aramaların artmasına neden oldu. 2018 yılında Malta'da kurulan CHZ (chiliz) coin spor kulüpleri ile yaptığı ortaklıkla biliniyor. Peki CHZ (chiliz) coin nedir, yükselişine devam eder mi? CHZ coin yükselir mi?

CHLİZ (CHZ) COİN YÜKSELİR Mİ?

Chiliz (CHZ), yeni haftanın ilk gününde rekor tazeledi. CHZ, 0,1725 dolara kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek sayısına ulaştı. Chiliz, 30 gün öncesine kadar 0,023 dolardan işlem görüyordu.

2018 yılında kurulan Chiliz, 30 gün öncesine kadar 0,023 dolardan işlem görüyordu. Türkiye dahil olmak üzere Malta, Fransa gibi ülkelerde lokal düzeyde çalışmalar yapan Chiliz, yaşadığı büyümeyle birlikte Türkiye’deki popülaritesini artırdı.

Yatırımcı duyarlılığı ve kripto para piyasasının genel yönü sayesinde, Chiliz’in (CHZ), trend devam ettiği ve ekip ürünleri üzerinde çalışmaya devam ettiği sürece 2021’de Chiliz (CHZ) coininin 0,10 ila 0,20 ABD Doları arasında olması bekleniyor.

Takımların finansal açıdan daha güçlü olmasını sağlayacak bu CHZ’nin geleceğinin parlak olduğu yorumu yapılıyor. Kripto para borsalarında listelendiği günden beri yükselişini devam ettiriyor.

CHZ COİN NEDİR?

Chiliz, ana akım tüketicilere yönelik blok zinciri destekli ürünler ve hizmetler için bir para birimi seçeneğidir. Günlük deneyimleri yükseltmek istiyoruz eğlencede hayran katılımı, geleneksel ürünler için alternatif ödeme çözümleri ve daha fazlası. Chiliz, spor ve eğlence kuruluşlarına, izleyicileriyle etkileşim kurmalarına ve onlardan para kazanmalarına yardımcı olmak için blockchain tabanlı araçlar sunar.

Chiliz token Ethereum tabanlı ERC-20 token'i olarak bilinmekte. Socios ve Chiliz ekibi dünyanın dört bir yanından birçok önde gelen spor kulübü ile ortaklıklar imzalayıp, taraftarların Chiliz Coin kullanımı sayesinde takımlarının aldıkları kararlarda söz sahibi olabilmesini sağlıyor. Chiliz Coin Galatasaray ile yaptığı ortaklık ile ülkemizde sesini duyurmuş olsa da Juventus veya Barcelona gibi çok daha büyük ortaklıklara imzaattığı da biliniyor. 2012 yılında Malta'da kurulan CHZ Coin geleceği de bu ortaklıklara bakıldığında bir hayli parlak görünüyor. Yatırımcılar sahip oldukları CHZ Coin miktarına göre takımlarının gol marşlarını, forma renklerini ve bunun gibi unsurlarını seçebiliyorlar. Buna ek olarak CHZ Coin yatırımcılarının takımları ile özel etkinliklere katılma ayrıcalığına da sahip olduğu biliniyor.