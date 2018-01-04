Cezayı kabul etti, geri dönüyor!

Uluslararası tatil sitesi Booking.com, Türkiye’ye geri dönüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile temasa geçen şirket gerekli düzeltme ve cezaların ödemesini kabul ederek Türkiye pazarına yeniden dönmek için düğmeye bastı. Şirket, önümüzdeki aylarda Türkiye rezervasyonlarına başlayacak.

