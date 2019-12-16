Cep telefonunda orta segment patlaması var

Türkiye’de cep telefonu pazarının yılı 11 milyon adetle kapatacağı tahmin edilirken, pazarın orta segmente kaydığı belirtildi. Koç Topluluğu şirketlerinden Bilkom’un Genel Müdürü Fikret Ballıkaya, ülkemizde cep telefonunun kullanım süresinin önceden 18 ay olduğunu artık 2 yılın üzerine çıktığını belirterek, “Önceden hızlı moda tüketimi gibiydi. Sahip olma maliyeti arttıkça kullanım süresi uzadı. Teknoloji de ilerledi. Ürünler teknolojik olarak da ihtiyacı daha uzun süre karşılıyor” dedi.

Türkiye’de setkörün yılı 11 milyon adetlik telefon satışıyla kapatacağını dile getiren Ballıkaya, “Bunun bir milyonunun dağıtımını biz yaptık. 3-4 bin TL arasındaki orta segment bandı çok hareketli. Fiyatlar bir süre stabil kalacak gibi görünüyor. Enflasyon ve kur etkisine göre gelecek yıl bu hareketin 3.500-4.500 TL bandına kayması bekleniyor” diye konuştu.

Bilkom, Huawei , Alcatel ve Apple gibi markaların Türkiye’de dağıtıcılığını yapıyor.

Tasarıma bakılıyor

Ballıkaya, Türk tüketicisinin kullanım alışkanlıklarından da bahsederek, şunları söyledi: “Türkiye’de tasarıma çok bakılıyor. Türk tüketicisi kalitesi iyi ürünü seçmeyi biliyor. Yeterli teknolojiyi iyi tasarım ve uygun fiyata almak istiyor. Eğer bir marka size orta segmentte üst segment kalitesinde bir ürün sunuyorsa pazarda yükseliyor. Ülkemiz alışkanlıklarda da batı ve doğu kültürleri arasında. Avrupalılar fonksiyona bakıyor ve uzun süreli kullanıyor. Doğuda ise prestij ve büyük ekran seviliyor. Görsellik önemli. Türk tüketicisi de tam ortada. Ekranlar büyümeye devam edecek. Tasarım her zaman olduğu kadar önemli olacak. Kamera özellikleri de önemli sürücü güç. Tüketici bilinçlenmeye de başladı. Pil ömrüne de çok bakılıyor. Daha küçük kasada, daha büyük ekranda, iyi pil ömrüyle, iyi fotoğraf çekmek isteniyor. Üst segment teknoloji orta segment fiyatına alınmak isteniyor. Bu nedenle şu anda orta segment çok hareketli. Eskiden daha bir denge vardı. Orta segment daha azdı. Üst ve alt segment hareketliydi. Durum değişti. Biz de yatırımlarımızı orta segmente yapıyoruz.”

2020 daha iyi olacak

2020 yılında cep telefonu pazarının durumuuyla ilgili de Fikret Ballıkaya, “Gelecek yıl daha iyi bir yıl olacak. Pazar adet anlamında 2018 yılı seviyelerine geri gelebilir. 12 milyon adede ulaşır. Ama ciro bazında 2018 seviyesini yakalaması zor. Ciro olarak 2018 seviyesinin biraz daha altında kalırız. Ayrıca 2020 geçiş yılı olacak. 5G’ye geçişi göreceğiz. Gelecek yıl bu teknolojinin farklı ülkelerde lansmanı olacak. Türkiye’de asıl mobil devrimin ise 5G’nin gelmesiyle beraber 2021 yılında olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

5G mobili şekillendirecek

Tablet pazarında da yer aldıklarını ve bu pazarın da yeniden canlandığını dile getiren Ballıkaya, “7 inç’lik tabletlerde düşüş var. Telefonlarda ekranlar büyüyünce küçük ekranlı tablete talepte düşüş oldu. Talep daha büyük boyutlu tabletlere, 9 inç ve üzerine kaydı” dedi.

Yeni ürün grubu olarak giyilebilir teknolojilere gireceklerini ve bu alanın öncü markalarından Fitbit’in ürünlerini Türkiye’de dağıtmak için anlaştıklarını aktaran Ballıkaya, “Taşınabilirliğin, mobilitenin yeni tanımı akıllı saatler, fitness takipçileri. 5G’nin de gelmesiyle bu tarz ürünlerin önü açılacak. E-sim henüz yok Türkiye’de bu teknolojiye de izin verilirse akıllı saatlerden telefon görüşmesi de yapılabilecek. O zaman saatler özgürleşecek ve daha büyük bir pazar haline gelecekler.

E-sim ve 5G giyilebilir ürünler için sürücü güç olacak. Yılbaşından sonra Fitbit markasına ait ilk ürünlerimizin lansmanını yapacağız” şeklinde konuştu.(Milliyet)