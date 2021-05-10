Cemal Nayır hayatını kaybetti!

Sabaha karşı hayatını kaybeden Cemal Nayır'ın cenazesi Büyükçekmece Mezarlığı'nda defnedildi. Nayır'ın oğlu ve şoförünün de koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.

CEMAL NAYIR KİMDİR

Şişli'de, 2019 yılında seyir halindeki bir araca yapılan ve bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralandığı olayına uyuşturucu kaçakçısı Cemal Nayır'ın ismi de karışmıştı. Saldırıyı azmettirdiği gerekçesiyle Nayır ile tetikçi olduğu belirtilen 2 şahıs yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Felç geçiren ve vücudunun büyük bölümünü kullanamayan Nayır, daha sonra evinde gözetim altına alınmıştı.

SİLAHLI SALDIRIDA FELÇ KALMIŞTI