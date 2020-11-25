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Cem Yılmaz, Tuğba Ekinci'yi duyunca sinirlendi

Cem Yılmaz, Tuğba Ekinci'yi duyunca sinirlendi Cem Yılmaz, önceki gün Levent’teki evinden çıkarken görüntülendi. Yılmaz’a sorulan Tuğba Ekinci sorusu ünlü komedyeni sinirlendirdi.
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