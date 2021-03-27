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Cem Cücenoğlu'nun değişimi şok etti! Kimse tanıyamadı...
Yayınlandığı döneme damga vuran dizilerden biri olan 'Poyraz Karayel' dizisinin 'Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu, büyük bir değişim geçirdi. Uzun yıllar kilolarıyla mücadele eden Cücenoğlu, 60 kilo vererek bambaşka biri oldu.
Sevilen birçok yapımda rol alan oyuncu Cem Cücenoğlu, 'Poyraz Karayel' dizisinde canlandırdığı 'Taş Kafa' karakteriyle hafızalara kazınmıştı. O günlerde kilo sorunu yaşayan Cücenoğlu, aldığı kararla zayıflamaya başlamıştı.