27 Ocak 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.534 -0.12 EURO 8,9350 -0.03
USD 7,3630 0.26 ALTIN 436,630 -0.11
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cebinde servet taşıyor! 100 TL için 100 bin lira istiyor

DHA |  27 Ocak 2021 Çarşamba - 10:51 | Son Güncelleme : 27 01 2021 - 10:51

Cebinizde servet taşıyor olabilirsiniz. 100 TL'nin sağ üst köşesindeki detayı fark etti. Harekete geçti, 100 bin liraya satışa çıkardı. Herkeste aynı şekilde bir para olma ihtimali bulunuyor. Fatih Kılıç hatalı basılan parayı satıp borçlarını kapatmak istiyor!


Van'ın Erciş ilçesinde Fatih Kılıç (35), hatalı basılan 100 TL'sini 100 bin TL'ye satışa çıkardı. Kılıç, "Eğer alıcı olursa hatalı basım parayı satıp, biriken borçlarımın bir kısmını kapatmayı düşünüyorum" dedi.
 
Erciş ilçe merkezde giyim mağazası işleten, 4 çocuk babası Fatih Kılıç, akşam dükkanı kapamadan önce hesapları düzenledi. Kılıç, saydığı paralardan 100 TL'nin sağ üst köşesinde bir sıfırın olmadığını fark etti. Bunun üzerine Kılıç, hatalı basılan 100 TL'yi 100 bin TL'ye satışa çıkardı. Fatih Kılıç, "8 yıldır giyim mağazası işletiyorum. Akşam dükkanın kasa hesaplarını düzenlerken saydığım paralardan 100 TL'nin sağ üst köşesinde bir sıfırın olmadığını fark ettim. Paranın sahte olup olmadığını öğrenmek için bir gün sonra bankaya gittim. Bana, paranın sahte olmadığını ve değiştirmek istersem değiştirebileceklerini söylediler. Ben kabul etmedim. Sosyal medyadan, haberlerden değerinin çok fazla olduğunu biliyordum. Bir arkadaşım, hatalı basılan 100 TL'yi kendisine vermem halinde 15 bin TL kendisine verebileceğini söyleyince bunu da kabul etmedim. Basım hatası bu parayı 1000 katına yani 100 bin TL’ye satışa çıkardım. Koleksiyoncuların bu parayı verebileceklerini düşünüyorum. Eğer alıcı olursa hatalı basım parayı satıp, biriken borçlarımın bir kısmını kapatmayı düşünüyorum" diye konuştu. 
 
 
 
 
 
 
 

ETİKETLER

Fatih Kılıç 100 TL hatalı basım hatalı basım satış
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.