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Çavuşoğlu: Çekya'ya nota verdik

27 Şubat 2018 Salı - 17:38 | Son Güncelleme : 27 02 2018 - 19:42

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Çekya'ya skandal Sahil Müslim kararından dolayı nota verildiğini açıkladı.


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Salih Müslüm'ün serbest bırakılmasını, "Çekya'ya nota verdik, bu işin peşini bırakmayacağız" sözleriyle değerlendirdi.
 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çekya mahkemesinin PYD'nin eski Eş Genel Başkanı Salih Müslüm hakkındaki serbest bırakma kararını değerlendirdi. Cezayir'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, "Çekya'ya nota verdik, bu işin peşini bırakmayacağız" dedi. Dışişleri Bakanı mahkemenin Müslüm'ü AB sınırları dışına çıkmama şartıyla serbest bıraktığını belirtti. 
 
Çavuşoğlu, "İade talebinde bulunduk fakat mahkeme böyle bir karar verdi. Bu işin peşini bırakmayacağız. Başka ülkeye giderse de peşini bırakmayacağız. Sadace Salih Müslim değil, teröristlerin hiçbirinin peşini bırakmayacağız. Zaten kırmızı bülten de var gerekli takibatı yapacağız" şeklinde konuştu. 
 
ÇEKYA'DAN AÇIKLAMA
 
Çekya'dan yapılan açıklamada da, "Terörizmi desteklediğimiz iddialarını kabul etmiyoruz. Türkiye Müslüm'ün iadesini isterse gözden geçiririz" denildi.

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