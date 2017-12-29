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Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü
AA
| 29 Aralık 2017 Cuma - 0:07
| Son Güncelleme : 29 12 2017 - 2:11
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü.
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Tillerson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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