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Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

AA |  29 Aralık 2017 Cuma - 0:07 | Son Güncelleme : 29 12 2017 - 2:11

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü.


Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Tillerson  ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
 
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
 

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