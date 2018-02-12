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Çatı davasında Org. Akar ve kuvvet komutanları tanık olarak dinlenecek

12 Şubat 2018 Pazartesi - 17:57 | Son Güncelleme : 12 02 2018 - 17:57

Genelkurmay çatı davasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, dönemin kuvvet komutanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga tanık olarak dinlenecek


FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki olaylarla ilgili Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'Genelkurmay Çatı Davasında', darbeciler tarafından derdest edilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga´nın arasında bulunduğu 11 kişi, 'tanık' olarak dinlenecek.

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