FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki olaylarla ilgili Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'Genelkurmay Çatı Davasında', darbeciler tarafından derdest edilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga´nın arasında bulunduğu 11 kişi, 'tanık' olarak dinlenecek.
Çatı davasında Org. Akar ve kuvvet komutanları tanık olarak dinlenecek
12 Şubat 2018 Pazartesi - 17:57 | Son Güncelleme : 12 02 2018 - 17:57