Canlı yayında son dakika olarak duyuruldu! Çarşambadan sonra...

METEOROLOJİ DE YAĞIŞ UYARISI YAPTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bugün açıkladığı son hava durumu raporunda hava sıcaklığının düşeceğini belirterek yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Hava Sıcaklığı: Kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması (30-60 kg/m²) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, yerel su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında ani kuvvetli rüzgar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir

Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuzey ve batı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.''