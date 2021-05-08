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Canlı yayında şok ifadelere! Gizlice fotoğrafları çekip göndermiş
Esra Erol’da yine herkesi şaşırtan olay yaşandı. 4 çocuk babası Orhan Küçükşahinoğlu, karısı Sibel Küçükşahinoğlu’nun komşuları Zehra Çaylak’ın sevgilisi Ümit’e kaçtığını söylemişti. Esra Erol da, “4 çocuğunu Ümit’e olan sevginden mi bıraktın” diye sorunca Sibel açtı ağzını yumdu gözünü. “Kocam Orhan ve komşum Zehra yalan söylüyor. Çocuklarımı kimseye bırakmam” demişti.