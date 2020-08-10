Canlı altın fiyatları | Cumhuriyet, 22 ayar, çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarındaki artış son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. 10 Ağustos Pazartesi günü 2,033 liradan güne başlayan altın, yatırımcılar ve düğün yapacaklar tarafından merak konusu. İşte 10 Ağustos altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Önceki gün 2,035'yi gören altın ons değeri günlük en düşük miktarı 2.019,44 TL şeklindeyken en yüksek değer ise 2.036,46 TL oldu. Peki, Cumhuriyet, 22 ayar, çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Fiyatlardaki artışlarla vatandaşların gram altına ilgisi arttı. Gram altın 10 Ağustos itibariyle 479,7 TL'den alış, 480,06 TL'den satışa çıktı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın rekor yükselişini sürdürürken çeyrek fiyatları da aynı ölçüde yükseliyor. Çeyrek altın 10 Ağustos 2020 Pazartesi günü 767,8 TL alış, 787,07 TL'den de satışa çıktı.

YARIM ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 1548.4171



Satış: 1580.0174



CUMHURİYET ALTINI KAÇ PARA?

Alış: 3186.5248Satış: 3218.9437

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