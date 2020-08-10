Canlı altın fiyatları | Cumhuriyet, 22 ayar, çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Önceki gün 2,035'yi gören altın ons değeri günlük en düşük miktarı 2.019,44 TL şeklindeyken en yüksek değer ise 2.036,46 TL oldu. Peki, Cumhuriyet, 22 ayar, çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları ne kadar?
GRAM ALTIN NE KADAR?
Fiyatlardaki artışlarla vatandaşların gram altına ilgisi arttı. Gram altın 10 Ağustos itibariyle 479,7 TL'den alış, 480,06 TL'den satışa çıktı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Altın rekor yükselişini sürdürürken çeyrek fiyatları da aynı ölçüde yükseliyor. Çeyrek altın 10 Ağustos 2020 Pazartesi günü 767,8 TL alış, 787,07 TL'den de satışa çıktı.
YARIM ALTIN KAÇ PARA?
Alış: 1548.4171
Satış: 1580.0174
CUMHURİYET ALTINI KAÇ PARA?
Alış: 3186.5248Satış: 3218.9437
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