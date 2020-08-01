Çankırı'da 5 bin yıllık tuz mağarası yeniden ziyarete açıldı

Çankırı'da, corona virüs salgını nedeniyle 3 ay önce ziyarete kapatılan 5 bin yıllık tuz mağarası, bugün yeniden ziyarete açıldı. Tuz mağarasının turizme kazandırılması noktasında çalışmalar yürüttüklerini belirten Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, "Hedefimiz bu yıl kapsamlı bir festivalle Çankırı'mızı, mağaramızı tanıtmak, Türkiye'de ve dünyada tanıtımını yapabilmek" dedi.

Çankırı'da Hititler döneminden beri tuz elde edilen ve kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta yerin 150 metre altında bulanan tuz mağarası, corona virüs salgını nedeniyle 3 ay önce ziyarete kapatıldı. Astım, bronşit, akciğer hastalıklarının tedavisi ile birlikte sanatsal faaliyetlere de ev sahipliği yapan tuz mağarası, normalleşme süreci kapsamında bugün yeniden ziyarete açıldı.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yaklaşık 5 bin yıldır tuz üretilen mağaranın, bölgenin ve Türkiye'nin tuz ihtiyacını karşılayan önemli bir maden olduğunu söyledi.

1 MİLYON ZİYARETÇİ HEDEFİ

Tuz mağarasının turizme kazandırılması noktasında çalışmalar yürüttüklerini, mağaraya da 'Yer Altı Tuz Şehri' adını verdiklerini belirten Esen, yıllık 1 milyon ziyaretçi hedeflediklerini ifade etti.