Çanakkale yangını son durum! Çanakkale yangını söndü mü? Gelibolu yangını neden çıktı? Gelibolu yangını 2020!

Gelibolu orman yangını son dakika haberleri ve gelişmeleri yoğun bir şekilde takip ediliyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar, Çanakkale'de, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda çıkan yangının son durumu ile ilgili arama motorlarından haber alıyor, Çanakkale yangını söndü mü, sorusuna cevap arıyor. Çanakkale orman yangınına havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Yangına yönelik, açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının başladığını duyurdu. Peki, Çanakkale yangını neden çıktı? İşte Gelibolu yangını 2020 son durum…

Çanakkale yangını söndürüldü mü, merak ediliyordu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Çanakkale Gelibolu'daki orman yangınıyla ilgili açıklamada bulundu. Pakdemirli ormanın yanı sıra tarım alanlarının da hasar gördüğünü belirtti. Pakdemirli zararın karşılanması için fon tahsis edileceğini bildirdi. Peki, Çaanakkale yangını ne oldu? Çanakkale yangınının nedeni belli mi? Gelibolu yangını 2020 son durum…

GELİBOLU YANGINI NEDEN ÇIKTI?

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, Yalova ve Kumköy köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın 16 saattir sürüyor. Bölgede 510 kişiden oluşan ekiplerin 118 arazöz ve 20 dozerle devam eden söndürme çalışmalarına 2 amfibik uçak ve 20 helikopterle havadan destek sağlanıyor.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve dumanları Çanakkale kent merkezi ile yarımadanın büyük bölümünden görülen yangının söndürülmesi için olay yerine ekipler sevk edildi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan seferber edildiğini söyledi.



Bölgede rüzgarın etkisini sürdürdüğünü aktaran Aktaş, "Bölgede iki köy var, alevler bazen yaklaşıyor ama şu anda çok büyük tehdit edecek durum yok. Biz de en yakın noktasındayız yerleşim yerinin. Yangın köylerden birinden iyice uzaklaştı, diğerine de yaklaşma durumunda gereği yapılır. Tarihi bölgeye ilerlememesi için arkadaşlar gerekli çalışmayı yapıyorlar. Şu ana kadar belli bir bölgede tutuldu." ifadesini kullandı.

GELİBOLU YANGINI SON DURUM!

Havanın kararmasının ardından havadan müdahaleye ara veren ekipler, sabah gününün ilk ışıklarıyla tekrar harekete geçti. Karadan yürütülen çalışmalar ise gece boyunca devam etti. Özellikle hem İHA'lardan alınan bilgiler hem de termal drone desteğiyle sevk ve idare koordine edildi.



Çanakkale'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen 500'ü aşkın kişiden oluşan ekipler, farklı bölgelerde etkili olan yangını yerden ve havadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.



Yangının devam ettiği alanda çok sayıda iş makinesi ile hava araçları görev yapıyor. Hava araçları yakın bölgedeki denizden aldıkları suyla müdahaleyi hızlı bir şekilde sürdürüyor.



Çalışmaları, dün Manisa'daki son programını iptal ederek Çanakkale'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koordine ediyor.

Bakan Pakdemirli, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve ekiplerle alevlerin kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

TSK'dan söndürme çalışmalarına destek



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise yangının söndürülebilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait araç-gereç ve personelin katkı verdiği bildirildi.

Açıklamada, "Gelibolu Yarımadası'nda çıkan orman yangının söndürülebilmesi için TSK'ya ait araç-gereç ve personelimiz, Çanakkale Valiliği ile koordinasyon içinde gerekli katkıyı vererek istenilen talepleri karşılamış, süreç yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gelibolu Yarımadası’nda çıkan orman yangınına ilişkin Tarihi Alan Başkanlığında açıklamalarda bulundu.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıklayan Bakan Pakdemirli, "Yaklaşık şu ana kadar 450 hektar alanımız etkilenmiş gözüküyor. Kesin tespitler yangın tamamen söndürüldükten sonra yapılır." diye konuştu.