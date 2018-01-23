Çanakkale'de 3 kişi gözaltına alındı

Çanakkale’de, Afrin operasyonuna yönelik olarak sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı sonrasında sosyal medya hesaplarında paylaşım yapan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı aleyhine propaganda yaptıkları iddia edilen HDP İl Eş Başkanları S.K.B. ile N.K.’yi HDP İl Binasında, İHD MYK Üyesi H.P.’yi de iş yerinde Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak ve terör propagandası yapmak suçundan gözaltına aldı.

Gözaltına alınarak emniyete getirilen 3 kişinin işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.